O antigo primeiro-ministro começou a ser ouvido no âmbito do inquérito à gestão da pandemia no Reino Unido

PUBLICIDADE O antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu desculpa aos familiares das vítimas de Covid-19 pelo drama sofrido durante a gestão da pandemia pelo governo que liderou até setembro de 2022. "Compreendo os sentimentos destas vítimas e das suas famílias e eu lamento profundamente a dor, a perda e o sofrimento dessas vítimas e das suas famílias", afirmou Boris Johnson, durante o interrogatório iniciado esta quarta-feira no âmbito do inquérito em curso à gestão da pandemia no Reino Unido. O antigo primeiro-ministro agradeceu "às centenas de milhares de profissionais de saúde e muitos outros funcionários públicos, pessoas de todas as classes", pelo que fizeram para proteger os demais. [Em atualização]