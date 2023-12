Zelenskyy apela à união do mundo livre, G7 concorda restringir importação de diamantes russos

De euronews

Chefe de Estado ucraniano participou na cimeira do G7 por videoconferência e avisou que Putin antecipava o fim dos apoios de EUA e UE a Kiev.

Volodymyr Zelenskyy apelou à união do mundo livre para levar de vencida a Rússia. O Presidente da Ucrânia participou na cimeira do G7 por videoconferência e avisou que Vladimir Putin aguardava ansiosamente o colapso do apoio de Estados Unidos e União Europeia à Ucrânia, pelo que era vital para o mundo livre manter a sua consolidação.

O apelo de Zelenskyy surge na sequência das dificuldades da UE para conseguir um consenso entre os 27 que permita o envio dos 50 mil milhões de euros prometidos a Kiev, e do braço-de-ferro político entre Casa Branca e Congresso que ameaça congelar o apoio norte-americano à Ucrânia no fim do ano.

Joe Biden avisou os Republicanos que se preparavam para dar a Putin o melhor presente que podia esperar e que o fim do apoio à Ucrânia comprometia a liderança global dos EUA.

Já os líderes do G7 propõem-se fazer, de alguma forma, frente ao chefe de Estado russo, concordando em restringir as importações de diamantes russos.