Ataque de Israel no centro de Gaza

Um ataque aéreo israelita a um edifício residencial no centro de Gaza matou pelo menos 20 pessoas. Por causa dos combates, as equipas de emergência só conseguiram chegar ao local, algumas horas depois.

Segundo o último balanço do Hamas, mais de 17 400 pessoas já morreram nos bombardeamentos. Mais de 70% das vítimas são mulheres, crianças e jovens com menos de 18 anos.

As Nações Unidas dizem que há 1,9 milhões de deslocados.

O Crescente Vermelho Palestiniano disse esta sexta-feira que as suas equipas estavam a trabalhar no Hospital Al-Amal, em Khan Younis, depois de os ataques israelitas terem atingido uma casa perto das instalações médicas. As imagens filmadas pelos voluntários do Crescente Vermelho mostram cenas de caos no interior do hospital.

Israel mantém os bombardeamentos e a invasão terrestre. O exército israelita disse que atingiu "mais de 450 alvos" em 24 horas. Segundo o governo de Jerusalém, 138 reféns continuam detidos em Gaza.