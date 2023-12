Joe Biden convidou Volodymyr Zelensky a visitar a Casa Branca esta segunda-feira. Presidente ucraniano discursa perante o Congresso na manhã de terça-feira.

O presidente norte-americano convidou o seu homólogo ucraniano a visitar Washington, numa tentativa de desbloquear mais fundos para Kiev.

Segundo as agências internacionais, Volodymyr Zelenskyy visitará na terça-feira a Casa Branca e, além do encontro com Joe Biden, deverá igualmente discursar perante o Congresso dos EUA, que recentemente bloqueou a entrega de novas verbas à Ucrânia.

Em comunicado, divulgado no domingo, a Casa Branca sublinhou que o encontro entre Biden e Zelenskyy tem o objetivo de "sublinhar o compromisso inabalável dos Estados Unidos com o apoio ao povo da Ucrânia, enquanto ele se defende da brutal invasão da Rússia", acrescentando que "com a Rússia a aumentar os ataques de drones e mísseis contra a Ucrânia, os líderes discutirão as necessidades urgentes da Ucrânia e a importância vital do apoio continuado dos Estados Unidos neste momento crítico".

Na semana passada, os senadores norte-americanos bloquearam um pacote de ajuda à Ucrânia e Israel, superior a 100 mil milhões de dólares, depois de os conservadores terem recusado a exclusão das reformas da imigração que tinham exigido para aprovarem a ajuda.

O gabinete de Zelenskyy confirmou entretanto que o presidente ucraniano chegará na segunda-feira a Washington e que foi convidado a discursar perante o Congresso dos EUA na manhã de terça-feira.

Será a segunda visita de Zelenskyy à Casa Branca desde o início da invasão russa, que começou em fevereiro de 2022. A primeira remonta a setembro do ano passado.