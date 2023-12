Ataque com drones em Odessa faz vários feridos

De Euronews

Esta foi a segunda noite consecutiva de ataques contra a cidade portuária do sul da Ucrânia.

Odessa e outras zonas do sul da Ucrânia foram atingidas por uma vaga de ataques noturnos com drones russos. A cidade portuária sofreu o maior impacto dos ataques aéreos, com as defesas aéreas a destruírem 32 dos 39 drones.

Aqueles que não foram intercetados atingiram vários edifícios residenciais e industriais e fizeram 11 feridos, incluindo três crianças. Partes das regiões de Kherson e Mykolaiv também foram alvo dos drones.

Esta foi a segunda noite consecutiva de ataques contra Odessa. Uma oficina de automóveis foi destruída e duas pessoas ficaram feridas na quarta-feira. Na mesma vaga de ataques noturnos, 53 pessoas ficaram feridas numa série de ataques com drones e mísseis contra Kiev. Tal como fez no inverno passado, a Rússia está a intensificar os ataques aéreos contra as infraestruturas ucranianas. Desde então, a Ucrânia reforçou as suas defesas aéreas, mas não consegue evitar todos os ataques.