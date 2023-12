Rock em tempo de guerra

De Euronews

Por momentos, os soldados ucranianos estacionados perto de Avdiivka, na região de Donetsk, puderam distrair-se dos horrores da guerra com um concerto de música.

PUBLICIDADE

Fugir por momentos aos horrores da guerra... com música.

Foi realizado um concerto ao vivo num centro de recuperação da 23ª brigada mecanizada da Ucrânia, na região de Donetsk, no leste do país. A unidade está posicionada em torno do centro industrial de Avdiivka, devastado pela guerra, que a Rússia tem tentado capturar há quase dois meses.

Oleksandr é um dos soldados que assistiram ao concerto: "Gostei do concerto. Há muito tempo que não ouvia música, um sinal de civilização. Vivemos sempre em trincheiras ou casas. Não vemos pessoas à volta". Claro que, enquanto ouvia, não estava a pensar na guerra. Há canções ou ritmos que nos trazem boas recordações", diz.

O espetáculo terminou com uma convidada especial: Daniela Zayushkina, vocalista da banda de rock ucraniana Vivienne Mort. Foi a terceira vez que cantou para esta associação.