O Congresso norte-americano está a bloquear fundos para apoiar a Ucrânia. União Europeia também diminuiu o envio de munições para Kiev.

Na frente de batalha, as munições começam a esgotar-se para a Ucrânia. O facto de o Congresso norte-americano estar a bloquear fundos para continuar a apoiar Kiev tornou-se um desafio para o presidente Joe Biden mas, acima de tudo, para a própria Ucrânia, com cada vez menos munições de artilharia e defesa aérea.

O fornecimento de munições do lado europeu, apesar das promessas de Bruxelas, também caiu drasticamente: no Donbass, o líder de uma unidade militar disse à France 2 que, no ano passado, o exército ucraniano estava a receber três ou quatro vezes mais projéteis da União Europeia.

Mas não é apenas o apoio internacional que preocupa os ucranianos: em Kiev, centenas de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira para exigir do governo mais apoio às forças armadas nacionais. Vendo amigos e familiares a morrer na frente de batalha, os ucranianos pediram na capital prioridade para as despesas com o esforço de guerra.