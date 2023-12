De Euronews

Exército israelita anunciou que vai estender operações para o centro da cidade de Gaza. OMS diz que civis estão famintos e que "o momento de agir é agora.

O exército israelita confirmou ter concluído as operações contra o batalhão Nuseirat, do Hamas, no sul da cidade de Gaza, preparando-se para estender a ofensiva para o centro da cidade.

De acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, “centenas de terroristas foram eliminados" e foram encontradas armas em brinquedos de crianças.

Com a escalada do conflito, aumentam as preocupações para com os civis: Martin Griffths, subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, reiterou que o aumento do número de mortos é “um marco trágico e vergonhoso”.

Também Sean Casey, coordenador das equipas médicas de emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS), sublinhou que agora é “o momento de agir".

"Estamos a lidar com pessoas famintas. Adultos e crianças. É insuportável. Onde quer que vamos, as pessoas estão a pedir comida. Mesmo no hospital", disse às agências internacionais.

Na quarta-feira, o líder do Hamas deslocou-se até ao Cairo para conversações sobre uma eventual pausa humanitária, mas recusou iniciar uma trégua de sete dias em troca da libertação de 40 prisioneiros israelitas.

De acordo com os últimos números divulgados pelo Hamas, desde o início do conflito já morreram mais de 20 mil pessoas e cerca de 600 mil estão a morrer à fome.