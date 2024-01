Ano Novo começa com ataques de Israel na Faixa de Gaza

De Euronews

Os ataques de Israel na Faixa de Gaza continuam e pelo menos 35 pessoas morreram este domingo. Mais de 1,4 milhões de pessoas estão a ser forçadas a abrigar-se em instalações da ONU.

Os ataques israelitas no centro da Faixa de Gaza mataram pelo menos 35 pessoas no domingo, juntando-se aos mais de 28.000 mortos ou desaparecidos, numa altura em que os combates prosseguem no terreno. O primeiro-ministro de Israel afirmou que a guerra vai continuar até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas seja desmantelado.

De acordo com as agências de ajuda humanitária, mais de 1,4 milhões de pessoas em Gaza estão a ser forçadas a abrigar-se em instalações da ONU, mas muitas continuam a dormir ao relento. Os bombardeamentos contínuos e a intensa guerra terrestre levada a cabo por Israel estão a dificultar a prestação de ajuda humanitária, sendo que a quantidade de fornecimentos de ajuda fica muito aquém das necessidades atuais.

A Cruz Vermelha palestiniana apelou nas redes sociais para que as pessoas tenham em mente que mais de dois milhões de pessoas em Gaza não sabem se sobrevivem neste novo ano, dada a falta de condições a que estão sujeitas.

Em Telavive, os arranha-céus iluminaram-se de amarelo para mostrar apoio e apelar à libertação dos reféns mantidos em cativeiro pelos militantes do Hamas na Faixa de Gaza há mais de 80 dias.