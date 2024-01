De Euronews

IDF garantem que vão "direcionar" as operações na Faixa de Gaza e incentivaram os residentes nas zonas de fronteira de Israel a regressarem a casa, nomeadamente às zonas atacadas pelo Hamas a 7 de outubro.

As forças israelitas anunciaram que retiraram algumas das suas tropas de Gaza e que vão avançar agora para operações mais "direcionadas", revelando ainda que mataram um alto comandante do Hamas.

As Forças de Defesa de Israel revelaram também que deram como segura a zona de fronteira com Gaza, anunciando a primeira fase de um programa para encorajar os israelitas que foram deslocados devido aos ataques do Hamas, a 7 de outubro de 2023, a regressarem a casa.

Milhares de pessoas foram forçadas a deixar as suas habitações no sul do território israelita depois do ataque de 7 de outubro, quando os militantes invadiram inúmeras comunidades, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240. Estão ainda por libertar cerca de 130 reféns.

O Crescente Vermelho Palestiniano anunciou entretanto que estabeleceu o primeiro campo organizado em Khan Younis para palestinianos deslocados, com o auxílio do Crescente Vermelho Egípcio.