A primeira tempestade do ano na Europa já provocou pelo menos três mortos. Chuva e ventos fortes fazem estragos na Alemanha, França, Bélgica, Reino Unido e Países Baixos.

O mau tempo continua a não dar tréguas no norte e centro da Europa e já provocou pelo menos três mortos nos Países Baixos, Bélgica e Reino Unido.

No município francês de Quimperlé, na Bretanha, a população prepara-se para o pior.

Devido às fortes intempéries, o nível do rio que atravessa a região ultrapassa agora os três metros. E as autoridades locais temem grandes cheias, como no ano passado. Face a este risco, a região foi colocada em alerta laranja.

Após as tempestades do Dia de Ano Novo, o departamento de Finisterra, no oeste da Bretanha, foi colocado em alerta vermelho devido ao risco de cheias. Este é o aviso mais crítico emitido pela Météo France. Para os próximos dias está previsto mau tempo "excecionalmente intenso", com chuva e ventos fortes.

Na Alemanha, grandes áreas em algumas localidades estão submersas há varios dias.

Nas regiões da Baixa Saxónia e Bremen, choveu de forma intensa esta quarta-feira e o nível médio da água em vários rios subiu significativamente, aumentando o risco de grandes inundações.

A passagem da tempestade Henk também tem feito estragos no sul do Reino Unido.

Em Greenwich, algumas ruas ficaram bloqueadas após a queda de andaimes e árvores devido a fortes rajadas de vento. Um homem com cerca de 50 anos morreu depois de uma árvore ter caído em cima do carro.

O serviço nacional de meteorologia do Reino Unido emitiu um aviso laranja devido ao vento e mais de 300 alertas para o risco de inundações em Inglaterra e no País de Gales.

Cortes de energia e interrupções nos transportes foram outras das consequências desta primeira tempestade do ano, que deverá durar, com maior ou menor intensidade, até ao final da semana.