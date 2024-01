De Euronews

Um nevão no sul da Suécia deixou centenas de carros presos numa das principais autoestradas do país. Operações para retirar condutores levaram a noite toda.

Centenas de carros ficaram presos numa das principais autoestradas do sul da Suécia, que liga Hörby e Kristianstad, após um nevão na quarta-feira.

A situação foi descrita como caótica. As operação de resgate e salvamento duraram a noite toda e várias pessoas tiveram que ser retiradas do local.

Segundo a Administração dos Transportes Sueca, aquela rota permanecerá encerrada até esta sexta-feira.

Durante a noite, as autoridades ajudaram a entregar comida e bebida às pessoas afetadas pelo incidente e ajudaram a retirar os carros enterrados na neve.

O frio extremo continua a assolar a Suécia, com várias regiões a registarem temperaturas de -40ºC. Na quarta-feira, os termómetros chegaram a marcar -43,6° C na região da Lapónia sueca, a temperatura mais baixa registada no país no mês de janeiro desde 1999.