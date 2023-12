De Euronews

Alemanha, Pa´íses Baixos e Hungria estão a braços com a subida inédita do nível das águas dos rios, devido às chuvas fortes dos últimos dias.

Algumas zonas do norte e centro da Europa continuam a debater-se com inundações devido às chuvas fortes, nomeadamente países como a Alemanha, Países Baixos, Hungria e também o Reino Unido.

Na Alemanha, foi aberta pela primeira vez na última década uma barreira para aliviar a pressão do rio Elba na cidade de Magdeburgo e centenas de pessoas no país tiveram de ser retiradas de casa.

Nos Países Baixos, o rio Reno atingiu níveis de água muito acima do normal, na fronteira com a Alemanha, mas as autoridades esperam que baixe significativamente durante a próxima semana. As equipas de emergência da cidade neerlandesa de Deventer, que se prevê ser a mais atingida pelas cheias, amontoaram sacos de areia ao longo do rio Issel e fecharam estradas para se prepararem para as inundações.

Já na Hungria, o rio Danúbio transbordou em Budapeste. Embora alguns rios mais pequenos da Hungria ocidental tenham começado a recuar, prevê-se que o nível das águas do Danúbio desça lentamente até ao Ano Novo.

Tambem o Reino Unido foi atingido por chuva e ventos fortes, o resultou em danos nas casas e cortes na eletricidade. A tempestade Gerrit derrubou árvores, causou perturbações no trânsito e obrigou a suspendeu os transportes ferroviários. Não foram registados feridos, mas muitos residentes foram obrigados a abandonar as suas casas.