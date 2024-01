De Euronews

Animais do Jardim Zoológico de Berlim recebem em janeiro uma iguaria para encerrar a quadra natal´ícia: as árvores de Natal que não foram vendidas no comércio local.

Elefantes, renas ou bisontes, nenhum se fez rogado. Vários animais do Jardim Zoológico de Berlim receberam uma guloseima especial para encerrar a quadra natalícia: as árvores de Natal que não foram vendidas pelos empresários do comércio local.

A iguaria agrada e é consumida em poucos minutos, mas só está na ementa do Zoo no início de janeiro, que é quando as lojas se desfazem das árvores que sobraram.

Os animais gostam mas os tratadores impõem uma condição: só são recicladas e usadas para alimento as árvores de Natal que estiveram à venda e não chegaram a ser usadas. Não são aceites doações do público em geral, devido ao receio de que as árvores que foram enfeitadas possam ainda conservar restos de decorações que façam mal aos animais.