De Euronews

A cidade de Estrasburgo, em França, é destino típico da época natalícia, mas a autarquia admite que já não tem como fazer face ao fluxo intenso de turistas.

A cidade francesa de Estrasburgo é conhecida como a capital do Natal e, no mês de dezembro, recebe todos os anos milhares de visitantes. Em 2023, estima-se que a cidade ultrapasse o recorde do ano passado de 2,8 milhões de turistas.

“Está cheio. Está completamente cheio, vêem-se pessoas nos corredores que já nem conseguem andar. Toda a gente está bloqueada, é impossível, nem sequer conseguimos sair da banca", disse Barbara Jaeckel, comerciante, à Euronews.

O município garante que já implementou várias medidas para redirecionar e controlar o fluxo de pessoas no centro de Estrasburgo, mas admite que a cidade não tem capacidade para acolher mais visitantes e está perto do limite.

Desde 2018, ano em que cinco pessoas morreram num atentado perto do mercado de Natal, as bancas estão sob vigilância policial - como em tantos outros mercados de Natal da Europa.