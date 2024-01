De Euronews

O tenista sofreu uma micro-rutura muscular durante o encontro do ATP 250 de Brisbane, no qual foi eliminado por Jordan Thompson.

Rafael Nadal anunciou a desistência do Open da Austrália, após sofrer uma nova lesão durante as quartas de final do ATP 250 de Brisbane na sexta-feira.

O tenista espanhol, de 37 anos, tinha voltado a jogar depois de quase um ano afastado do ténis para recuperar de uma cirurgia no quadril.

Nadal mostrou-se preocupado com o quadril, que necessitou de intervenção cirúrgica no ano passado, depois de precisar de um tempo médico no jogo desta sexta-feira. O ex-número 1 do mundo disse, inicialmente, que se parecia tratar de um problema muscular, e não de um problema no tendão como o que lhe causou tantas dores nesta altura do ano passado.

Numa publicação feita pelo tenista nas redes sociais, este domingo, pode ler-se que os exames realizados após a sua chegada a Melbourne revelaram uma pequena rotura no músculo e que Nadal decidiu regressar a Espanha para receber tratamento.

"Neste momento, não estou pronto para competir ao máximo nível de exigência em encontros à melhor de cinco sets”, escreveu Rafael Nadal nas redes sociais.

O Open da Austrália tem início previsto para 14 de janeiro e irá realizar-se no Melbourne Park.