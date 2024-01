Greve dos comboios mantém-se na Alemanha até sexta-feira

De Liv Stroud

Maquinistas da Deutsche Bahn exigem redução do horário de 38 para 35 horas semanais, sem redução de salário. Oito em cada dez comboios não circulam.

PUBLICIDADE

Oito em cada dez comboios na Alemanha não circulam entre quarta e sexta-feira, com os maquinistas em greve por melhores condições de trabalho. As reivindicações incluem a redução do horário de 38 para 35 horas por semana, sem redução do salário.

Os maquinistas afirmam que o caos nas viagens é causado pela falta de investimento em infraestruturas, o que leva as pessoas a queixar-se e coloca a Deutsche Bahn e os funcionários ferroviários sob pressão. Uma das consequências desta situação é o facto de muitos trabalhadores estarem de baixa por esgotamento, ou interromperem a sua formação. Esta situação conduziu a uma falta de pessoal, o que, por sua vez, provoca atrasos nos comboios e conduz a este círculo vicioso.

Tanto os maquinistas como os passageiros partilham a consternação com o plano de atribuir aos membros do conselho de administração da Deutsche Bahn bónus no valor de 5 milhões de euros para 2022, apesar de os atrasos dos comboios estarem em máximos históricos. O clima na Alemanha é de frustração, levando a muitos mais protestos.

Maquinista de longo curso da DB, Rene Bäselt sugere que o plano de redução do horário de trabalho para 35 horas é uma forma inteligente de tornar as condições de trabalho mais atrativas: "As condições de trabalho estão a tornar-se cada vez mais difíceis e os encargos são cada vez maiores. Precisamos de aliviar as pessoas. Precisamos de contratar novas pessoas para podermos aliviá-las e aliviar-nos a nós próprios", disse à Euronews.

No entanto, a Deutsche Bahn argumenta que a redução de horas exigida não seria possível.

Alguns especialistas prevêem mesmo que a falta de infraestruturas irá provocar atrasos nos comboios até à década de 2030.