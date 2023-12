Greve dos maquinistas dos caminhos-de-ferro na Alemanha

De Euronews

Os comboios de longo curso e regionais, bem como os comboios pendulares nas cidades de Berlim e Hamburgo, serão afetados.

Se tenciona viajar de comboio na Alemanha nas próximas 24 horas, saiba que os maquinistas dos caminhos-de-ferro alemães, Deutsche Bahn, vão entrar em greve a partir de quinta-feira e até sexta-feira à noite.

A paralisação nacional de 24 horas dos comboios de passageiros terá início às 22 horas.

A greve é a quarta a afetar a Deutsche Bahn este ano. Os membros do sindicato GDL pretendem uma redução do trabalho semanal de 38 para 35 horas, sem redução do salário.