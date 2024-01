Milhares de toneladas de lixo acumulam-se no rio Drina na Bósnia

De Euronews

Os ativistas querem acabar com o problema do lixo sazonal na Bósnia, que afasta os turistas e representa um risco para a saúde.

PUBLICIDADE

Como acontece todos os anos por esta altura, uma massa de lixo em decomposição está a entupir o rio Drina no leste da Bósnia. Milhares de toneladas de lixo acumulam-se atrás de uma barreira instalada por uma central hidroelétrica perto da cidade de Visegrad.

O lixo proveniente de lixeiras não autorizadas espalhadas pelos Balcãs Ocidentais é transportado durante todo o ano pelo rio Drina e pelos seus afluentes na Bósnia, Sérvia e Montenegro em direção a Visegrad e, mais tarde, para o rio Danúbio, no qual o Drina acaba por desaguar.

A Euronews falou com uma ativista ambiental, Dejan Furtula, sobre o problema que se repete todos os anos.

"Na minha opinião, todos os municípios a montante de Visegrad deveriam instalar barreiras de lixo como esta e criar as suas próprias equipas de recolha de resíduos, de modo a acelerar a remoção do lixo, torná-la mais eficiente e também para evitar que o lixo se afunde no fundo do rio. Se o lixo permanecer na água durante um ano é provável que a maior parte dele se afunde".

Estima-se que, todos os anos, 10.000 metros cúbicos de resíduos sejam removidos desta secção do rio e sejam levados para o aterro municipal da cidade para serem queimados.

O Drina é um potencial destino turístico, mas os ativistas dizem que será necessário muito tempo para resolver os seus problemas de poluição.