Lava que atingiu uma cidade na Islância "parece estar a abrandar"

O governo da Islândia informou os residentes de Grindavik que não poderão regressar a casa nos próximos meses.

A lava que devastou a cidade de Grindavik, na Islândia, parece estar a abrandar mas continua a ser perigosa, segundo os especialidades. A cidade foi evacuada no passado domingo, dia 14 de janeiro, depois de um vulcão próximo ter entrado erupção.

O vulcão que entrou em erupção na cidade de Grindavik não fez feridos, mas um membro de uma equipa de salvamento foi dado como desaparecido. Para além disto, várias casas ficaram destruídas.

Após uma reunião de emergência, o governo islandês informou que os residentes de Grindavik não poderão regressar a casa nos próximos meses.

"É muito difícil prever o que o futuro nos reserva. Mas eu vou ser otimista. A situação vai acalmar mas, infelizmente, Grindavik não será a mesma" adiantou Gudrun Hafsteinsdóttir, ministra da justiça da Islândia.

As equipas de salvamento têm trabalhado 24 horas por dia para tentar desviar a lava da cidade e os seus esforços têm sido bem sucedidos. Os cientistas têm esperança de que a erupção não liberte grandes quantidades de cinzas no ar, como aconteceu no desastre semelhante em 2010.