Inundações em Itália: UE concede 1,2 mil milhões de euros de ajuda

Ursula von der Leyen anunciou a proposta e comprometeu-se a ajudar os italianos a "reerguerem-se.

Oito meses depois das inundações na região italiana da Emilia-Romagna, a Presidente da Comissão Europeia anunciou um pacote de 1,2 mil milhões de euros para fazer face à crise.

Ao discursar ao lado da primeira-,inistra italiana, Giorgia Meloni, no final de uma visita a Forli, uma das cidades mais afetadas pelas inundações da primavera passada, Ursula von der Leyen reiterou o empenho da Europa.

"(A União Europeia está ao vosso lado desde o primeiro dia, e a mensagem de hoje é que continuamos ao vosso lado. Queremos ajudar-vos a reerguerem-se, a tornarem-se mais resilientes, a melhorar a proteção dos apartamentos ou a reparar as infraestruturas públicas”, disse a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen atribuiu as graves e devastadoras inundações, após meses de seca extrema, às alterações climáticas, sublinhando a necessidade de prevenção.

A Itália e a União Europeia negociaram uma alteração no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR), a versão italiana do programa Next Generation EU, para facilitar o apoio.