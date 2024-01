Protestos de agricultores aumentam na Europa

De Euronews

Alemanha, França e Roménia são exemplos de países onde se repetem as manifestações e onde o setor promete não baixar os braços.

As reivindicações são ligeiramente diferentes nos diferentes países, mas, em geral, os agricultores e os pastores europeus dizem que estão a ser "bodes expiatórios" durante as reformas da "transição verde" e que são os primeiros a perder subsídios caso surja um “buraco” no orçamento de um país.

Na Roménia, ao lado dos camionistas, os agricultores organizam ações há mais de uma semana. Exigem impostos mais baixos e subsídios mais justos. As conversações iniciais com o governo, no início desta semana, fracassaram. Entre outras medidas, os camionistas e os agricultores rejeitam os aumentos no custo dos seguros das máquinas pesadas.

Na Alemanha, os agricultores realizam ações desde dezembro, altura em que o governo federal aprovou um orçamento que anula vários subsídios e benefícios agrícolas com décadas de existência. Esta medida poderia ter poupado 480 milhões de euros. Mais tarde, Berlim decidiu suavizar os planos, tornando os cortes nos benefícios graduais. Ontem, em Berlim, os agricultores juntaram-se aos eco ativistas. Garantem que apoiam a agricultura ecológica mas para isso precisam de reformas - pelo menos, a fixação de preços justos. De acordo com os agricultores e pastores, o governo hesita em implementá-las. Os manifestantes entregaram as suas exigências ao ministro da Agricultura, Cem Ozdemir.

Em França, os agricultores alegam que as políticas de transição ecológica tornam os produtores nacionais pouco competitivos, o que não só torna as explorações agrícolas pouco rentáveis, como obriga a França a comprar produtos alimentares no estrangeiro - em países onde as normas ecológicas são menos exigentes. Por isso, defendem que o resultado das ações do governo é exatamente o oposto do que Paris pretende - os franceses obtêm produtos de pior qualidade do que poderiam ter obtido já hoje.

No sul do país, os protestos em massa dos últimos dias forçaram o governo a abordar as questões dos agricultores. O primeiro-ministro Gabriel Attal reunir-se-á amanhã com o presidente do sindicato dos agricultores FNSEA, que prometeu decidir na próxima semana se irá convocar uma ação a nível nacional.