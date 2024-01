De Estelle Nilsson-Julien and Ilaria Federico

Desde abril de 2023, uma equipa de cientistas tem vindo a recolher dados em toda a costa europeia, numa missão que decorrerá até julho de 2024.

O Tara Europa pode parecer um simples veleiro, mas é, de facto, um laboratório científico flutuante.

"O objetivo da missão Tara Europa Trek é medir o impacto da atividade humana no litoral, que é um local de enorme biodiversidade", explica Henri-Bernard Costa, diretor de Assuntos Públicos da Fundação Tara.

Não há fronteiras para a poluição. Henri-Bernard Costa Diretor de Assuntos Públicos da Fundação Tara

Desde abril de 2023, uma equipa de cientistas navega à volta da costa europeia, avaliando os níveis de poluição e a saúde das águas. O seu objetivo é percorrer uns impressionantes 25.520 quilómetros de costa.

Avaliar os níveis de poluição nas águas europeias é uma causa premente, dado que 40% da população da Europa vive numa região costeira.

"A poluição viaja, as moléculas químicas também. Não há fronteiras para a poluição, temos de estar conscientes de que tudo o que afecta uma parte da natureza também a afecta como um todo", afirma Costa.

"O nosso objetivo é obter uma visão holística do que se passa em todo o continente, a fim de avaliar quais as questões a que devemos dar prioridade para garantir a saúde dos nossos oceanos", acrescenta.

Foram já identificados 4000 produtos químicos. Martin Heraut Capitão do barco Tara Europa

No centro do Tara encontra-se uma cabina de barco convertida, onde a equipa de cientistas armazena as suas máquinas. Embora os cientistas já tenham recolhido uma enorme quantidade de dados, poderá demorar até uma década até que os resultados da expedição sejam tornados públicos.

Uma vez recolhidas, as amostras de água são enviadas para outros laboratórios para serem analisadas, o que é um processo moroso.

Os cientistas já "localizaram cerca de 4.000 produtos químicos, pesticidas e farmacêuticos que foram listados. Verificam se já são detectáveis em terra e no mar e analisam a sua interação com os microrganismos", explica Martin Heraut, capitão do barco Tara Europa.

No entanto, esta está longe de ser a primeira expedição da Fundação: desde 2003, a organização já lançou sete grandes missões de exploração científica.