Alexander Stubb vence primeira volta das presidenciais finlandesas

Segunda volta está marcada para o dia 11 de fevereiro.

Alexander Stubb é apontado como o vencedor da primeira volta das presidenciais finlandesas e deverá enfrentar o segundo classificado, Pekka Haavisto, na segunda volta das eleições.

Stubb, que representa o partido conservador da Coligação Nacional, chefiou o governo finlandês entre 2014 e 2015.

Segundo as primeiras projeções, Stubb ganha com cerca de 27,3% dos votos. Pekka Haavisto, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, fica em segundo lugar com 25,8%. O Presidente do Parlamento e antigo líder do Partido Finlandês de extrema-direita, Jussi Halla-aho consegue 18,6%.

A segunda volta está marcada para o dia 11 de fevereiro.

O novo chefe de Estado iniciará o seu mandato de seis anos em março, numa situação geopolítica e de segurança particularmente delicada.

Abandonando décadas de não-alinhamento militar na sequência da invasão russa da Ucrânia, a Finlândia tornou-se o 31º membro da NATO em abril.