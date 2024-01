Judo: Ouro para Renshall, Matic, Lavrentev e Hojo no Grand Prix de Portugal

A britânica Lucy Renshall (-63kg), a croata Barbara Matic (-70 kg), o russo sob bandeira neutra Danil Lavrentev (-73 kg) e o japonês Yoshito Hojo (-81 kg) venceram as provas do dia 2.

Num segundo dia sem medalhas para os judocas portugueses, Lucy Renshall do Reino Unido arrecadou o ouro em -63kg, tendo Bárbara Timo (14.ª do ranking), campeã em 2022, obtido a quinta posição. A britânica bateu na final a australiana Katharina Haecker que tinha derrotado Timo nas meias-finais.

Na categoria de -70kg, o ouro foi para Barbara Matic, que se impôs na final à uzbeque Gulnoza Matniyazova. "É ,muito bom, eu adoro estar em Portugal. As condições são muito semelhantes às de Split na Croácia, com muito calor", disse a bicampeã mundial.

Na competição masculina, e nos -73kg, foi Daniel Lavrentev, russo sob bandeira neutra, quem ficou no lugar mais alto do pódio, depois de superar o espanhol Salvador Roca. É a primeira medalha de ouro no circuito mundial para o 38.º classificado do ranking.

Já nos -81kg, o triunfo sorriu a Yoshito Hojo. Num desfecho surpreendente, o japonês sem ranking e em estreia no mais alto patamar internacional do judo levou a melhor na final sobre o turco Vedat Albayrak. "Estou muito feliz. Sei que isto será o início de uma série de torneios para mim, e estou ansioso por repetir vitórias como esta", declarou o nipónico.

O Grand Prix de Portugal é a prova que inaugura o calendário anual do circuito mundial de judo. O certame, que decorre no Pavilhão Multiusos de Odivelas, é pontuável para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em ação estão 624 judocas de 90 países.