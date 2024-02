Primeira-dama ucraniana acusa Rússia de usar arsenal de guerra contra as crianças

De Euronews

A primeira-dama da Ucrânia participou na quinta-feira numa conferência em Riga, na Letónia, e acusou a Rússia de usar o seu arsenal de guerra contra as crianças ucranianas. Olena Zelenska diz que já morreram mais de 520 crianças desde o início do conflito, em 2022, e que mais de mil ficaram feridas nos ataques das forças de Moscovo.

Zelenska acrescentou ainda que, dos milhares de crianças que foram levadas ilegalmente da Ucrânia para a Rússia, apenas 388 regressaram a casa, sublinhando que, a este ritmo, serão precisos 50 anos até que todas sejam trazidas de volta a território ucraniano.

"Para aqueles que pensam que se trata de uma dramatização excessiva e que tais coisas não podem acontecer no mundo moderno, recordemos que isso já aconteceu e está a acontecer agora. Atualmente, milhares de pessoas na Letónia, na Lituânia, na Polónia e na República Checa procuram as suas verdadeiras raízes. Todas pessoas que foram deportadas à força durante as diferentes guerras, cujos nomes foram alterados, cuja língua lhes foi retirada, pessoas que passaram por experiências terríveis", defendeu a primeira-dama da Ucrânia.

O gabinete do procurador-geral da Ucrânia estima que cerca de 20 mil crianças tenham sido levadas à força para a Rússia, Bielorrússia ou para as regiões ucranianas ocupadas pelos russos, incluindo mais de 4.000 menores que ficaram órfãos.