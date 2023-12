De Euronews

De acordo com dados oficiais da Ucrânia, pelo menos 19.500 crianças foram deportadas ilegalmente para a Rússia.

PUBLICIDADE

A primeira reunião da coligação internacional para o regresso de crianças ucranianas ocorreu esta sexta-feira, em Kiev.

De acordo com dados oficiais da Ucrânia, pelo menos 19.500 jovens foram deportados ilegalmente para a Rússia. Até o momento, já regressaram 387.

Os países na Coligação prometeram realizar todos os esforços possíveis não só para trazer as crianças ucranianas de volta, mas também as apoiar na readaptação, desconstruir o que lhes foi incutido pela propaganda russa e assegurar que os responsáveis russos não escapam à justiça.

"A Rússia está deliberadamente a tentar destruir qualquer ligação das crianças com a Ucrânia, com os seus próximos, com os seus familiares", disse Volodymyr Zelenskyy, presidente ucraniano.

"As crianças aprendem mentiras sobre a Ucrânia e sobre a guerra. São entregues para adoção ilegal, mesmo quando elas próprias dizem que têm família aqui na Ucrânia", acrescentou.

A deportação ilegal de crianças ucranianas é precisamente o crime pelo qual o presidente russo Vladimir Putin é procurado pelo Tribunal Penal Internacional.