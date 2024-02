AD vence eleições nos Açores sem maioria absoluta

De Euronews

Coligação PSD/CDS-PP/PPM (AD Açores) conseguiu 26 lugares no parlamento regional. PS perdeu as eleições nos Açores pela primeira vez desde 1996.

PUBLICIDADE

A coligação PSD/CDS-PP/PPM (AD Açores) venceu as eleições regionais dos Açores que se realizaram no domingo, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, quando já estão apuradas todas as freguesias.

Segundo a informação da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação tripartidária, que já estava no governo desde 2020, obteve 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, que é constituído por 57 deputados.

O PS conseguiu 23 deputados, tendo obtido 35,91% dos votos. O Chega ficou em terceiro lugar, com 9,19% dos votos e cinco deputados, mais cinco do que nas últimas eleições.

O Bloco de Esquerda elegeu apenas um deputado, perdendo um parlamentar em relação às eleições anteriores. A IL, que conseguiu 2,15% dos votos, manteve o deputado que conquistara em 2020, assim como o PAN, que teve 1,65% na votação.

A abstenção nas eleições fixou-se nos 49,67%, o que significou uma maior afluência às urnas este domingo do que em eleições anteriores: nas últimas eleições regionais, a abstenção chegou aos 54,59%.

Falando após serem conhecidos os resultados, José Manuel Bolieiro, líder regional do PSD, que encabeçava a coligação vitoriosa, afirmou que irá governar com maioria relativa, tendo excluído a hipótese de se coligar com o PS - que perdeu pela primeira vez, desde 1996, as eleições legislativas regionais. Mas não fez comentários sobre uma eventual coligação com o Chega.

Vasco Cordeiro, o candidato do PS-Açores, assumiu a derrota admitindo que ficou aquém dos resultados fixados.

Obrigado a todos os açorianos que votaram no CHEGA ✌🏻🇵🇹 Posted by André Ventura on Sunday, February 4, 2024

Já o líder do Chega, André Ventura, congratulou-se com o facto de o partido de extrema-direita ter conseguido um resultado que o torna "decisivo" para a governação dos Açores nos próximos quatro anos.