Pessoal de terra da Lufthansa faz greve em cinco aeroportos da Alemanha

Pessoal de terra da Lufthansa reivindica igualidade no aumento dos salários dentro da companhia aérea.

O pessoal de terra da Lufthansa de cinco grandes aeroportos alemães está em greve, esta quarta-feira. A companhia aérea, que cancelou centenas de voos, estima que mais de 100 mil passageiros estejam a ser afetados.

A greve de 27 horas, que começou às 4 da manhã desta quarta-feira, foi convocada pelo sindicato Ver.di, o maior da Alemanha, para os aeroportos de Frankfurt, Hamburgo, Berlim, Dusseldorf e Munique.

De acordo com o Ver.di, a greve seria desnecessária se a Lufhtansa aprovasse os mesmos aumentos para o pessoal de terra que aprovou para outros profissionais da companhia. No entanto, Marvin Reschinsky, sindicalista do Ver.di, alega que “Não há vontade de o fazer à mesa das negociações”.

Michael Niggermann, diretor do departamento de pessoal da companhia aérea, diz que lamenta a situação, mas insiste que “não era necessária”.

"É claro que lamento a escalada do Ver.di, que, na minha opinião, não era necessária. Estamos dispostos a aumentar os salários e acreditamos que fizemos uma boa proposta com um aumento salarial e outros elementos que totalizam 13% nos próximos três anos”, afirma Niggermann.

A Lufthansa reconheceu, antes da greve, que 80 a 90 por cento dos voos programados seriam interrompidos.