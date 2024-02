Transportadores espanhóis juntam-se aos protestos dos agricultores

Exigências da nova Política Agrícola Comum, assim como os acordos comerciais com Marrocos e com o Mercosul estão na origem dos protestos.

A seca e os elevados custos de produção estão a asfixiar o mundo rural espanhol. Depois de uma época desastrosa, os agricultores estão agora a lutar contra as novas exigências da Política Agrícola Comum e os acordos comerciais para a entrada de alimentos provenientes de países terceiros...

Diz Carlos Fernández, agricultor: "Vimos de um 2023 com os cereais mais caros de produzir na história e algumas das chuvas mais baixas em muitos anos. Isto criou uma tempestade perfeita, em que podemos dizer que já não podemos fazer mais nada".

Novos obstáculos burocráticos e requisitos de proteção ambiental e animal tornam mais complicado e dispendioso o acesso aos subsídios europeus: "É claro que queremos produzir sem prejudicar o planeta", diz Carlos Fernández. "Mas é claro que há um fundamentalismo ambiental extremo que apenas protege o planeta e nos deixa totalmente desprotegidos. Não é sustentável a longo prazo", acrescenta.

Enquanto as exigências europeias tornam os produtos europeus mais caros, os agricultores e criadores de gado exigem que os produtos de países terceiros tenham os mesmos requisitos ambientais e de segurança alimentar e protestam contra os acordos comerciais com Marrocos ou o futuro pacto com o Mercosul.

Os transportadores vão juntar-se aos protestos dos agricultores, com o objetivo de atacar os portos de entrada de mercadorias de países terceiros, tal como já fizeram em Portugal e Itália.

Diz Lola Guzmán, do "Movimiento 6-F": "O nosso cancro está nos portos de Espanha".

Agricultores, criadores de gado e transportadores garantem que não vão parar as greves e mobilizações até que Bruxelas ouça as suas reivindicações, com a Agenda Europeia 2030 no centro da batalha. Os protestos que estão a varrer a Europa são o sinal de um divórcio entre a Europa urbana e a Europa rural, presa entre as consequências das alterações climáticas e as políticas verdes necessárias para as combater. É o terreno fértil para o euroceticismo e o negacionismo climático, que desempenharão um papel decisivo nas próximas eleições europeias.