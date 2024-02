Agricultores italianos fazem mais de 10 horas de trator para se manifestarem em Roma

De Euronews

Os agricultores continuam a manifestar-se por toda a Europa em prol de melhores condições. Em Itália, querem paralisar a capital.

Um grupo de agricultores italianos está a preparar-se para protestar nos arredores de Roma, onde espera reunir cerca de 2.000 pessoas com veículos e tratores até ao final da semana.

A maioria dos agricultores veio do centro de Itália, tendo, por isso, demorado mais de 10 horas a chegar aos arredores da capital. Alguns destes optam por pernoitar nos seus veículos, enquanto se preparam para o protesto que querem levar até à sede do parlamento.

Os agricultores italianos defendem que o setor agrícola deixou de ser rentável em comparação com épocas anteriores, em que era encarado como um ponto forte da economia italiana. Os italianos partilham as preocupações dos colegas europeus e exigem proteção contra as importações baratas que consideram uma concorrência desleal.

"No ano passado, os lucros caíram 70% devido ao aumento dos custos dos meios técnicos e dos custos relacionados com as máquinas", disse Maurizio Senigagliesi, um dos agricultores que participam no protesto. "Continuamos a perder dinheiro. Por isso, temos de agir e fazer-nos ouvir. Caso contrário, poderemos ter de encerrar todo o setor".

Outro agricultor, Davide Guarguaglini, considera que este é o momento certo para fazer ouvir as reivindicações. "Nunca nos ouviram. Nunca pensei que chegasse a este ponto. Mas foi isto que decidimos. Não podemos sair daqui de mãos vazias. Temos de conseguir alguma coisa, não podemos continuar assim", contesta.