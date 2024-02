De Euronews com Associated Press

Nos últimos meses, protestos semelhantes têm varrido a Europa, à medida que os agricultores do continente levam para a rua as suas queixas sobre a inflação, a concorrência estrangeira e os custos do combate às alterações climáticas.

Os agricultores gregos despejaram castanhas e maçãs no passeio à porta de uma feira agrícola no sábado e prometeram intensificar os protestos após uma reunião na terça-feira.

Os agricultores eram da região de Tessália, no centro da Grécia, e vieram para a cidade de Salónica, no norte da Grécia, em autocarros para se juntarem aos seus colegas do norte que tinham vindo com os seus tractores na sexta-feira.

"Os milhões de euros que o primeiro-ministro diz que nos vai dar para reduzir os custos de produção são uma ninharia", disse Kostas Tzelas, um dirigente da federação de agricultores da Tessália, referindo-se às promessas de apoio do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

O primeiro-ministro "não disse nada sobre o facto de perdermos os rendimentos da Política Agrícola Comum (da União Europeia). Se ele quer que fiquemos na Grécia e não emigremos, tem de resolver os nossos problemas", acrescentou.

Os agricultores da Tessália saíram após o protesto, enquanto os do norte da Grécia vão retirar os tractores no domingo. Mas estes e outros agricultores de toda a Grécia reunir-se-ão na terça-feira e decidirão provavelmente intensificar os seus protestos, incluindo o bloqueio de auto-estradas.

Os agricultores ridicularizaram a proposta do governo para uma reunião com Mitsotakis, chamando-lhe um evento de oportunidade fotográfica.

"A última coisa que nos interessa é uma reunião com o primeiro-ministro", disse Tzelas.