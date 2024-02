De Euronews

Comissão eleitoral russa rejeita a candidatura presidencial do candidato anti-guerra Boris Nadezhdin.

A comissão eleitoral russa recusa-se a registar o candidato anti-guerra Boris Nadezhdin como candidato às eleições presidenciais de 2024 com base em "assinaturas de apoio incorrectas".

A comissão invalidou mais de nove mil assinaturas apresentadas por Nadezhdin na sua candidatura à presidência nas eleições de 17 de março.

Boris Nadezhdin é um dos rivais anti-guerra de Vladimir Putin. Das 104.734 assinaturas apresentadas, os especialistas verificaram sessenta mil assinaturas, enquanto o percentual de defeitos permitido por lei é de 5%. A notícia foi relatada por fontes locais.

"Não concordo com a decisão da Comissão Eleitoral Central (CEC). Recolhi mais de 200 mil assinaturas em toda a Rússia. Conduzimos uma recolha aberta e honesta - as filas na nossa sede e nos pontos de recolha de assinaturas foram controladas por todos", afirmou Nadezhdin depois de conhecer a decisão da CEC.

"Participar nas eleições presidenciais de 2024 é a decisão política mais importante da minha vida. Não me afasto das minhas intenções. Vou recorrer da decisão da CEC para o Supremo Tribunal da Federação Russa", acresentou o candidato.

O Vice-Presidente da Comissão Eleitoral Central, Nikolai Bulayev, declarou que nem um único representante de Nadezhdin estava presente na verificação das assinaturas.

As eleições presidenciais estão marcadas para 17 de março.

O programa que Nadezhdin apresentou

O candidato anti-guerra prometeu acabar com os combates na Ucrânia e libertar prisioneiros políticos. Entre as prioridades, Nadezhdin quer o fim do recrutamento de cidadãos e o desejo de reiniciar o diálogo com os países do Ocidente.

