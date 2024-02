Forças ucranianas retiram-se de algumas posições em Avdiivka

A jornalista Sasha Vakulina mostra-lhe o mapa com as últimas movimentações no teatro de guerra na Ucrânia.

PUBLICIDADE

Perante a escassez de munições, as forças ucranianas retiraram-se de algumas posições em Avdiivka. Segundo o DeepStateMap.Live, um mapa online interativo com informações de fonte aberta, as forças russas já capturaram uma posição fortificada ucraniana a sul de Avdiivka.

Segundo o Institute for the Study of War (ISW), think tank norte-americano que se dedica a analisar o conflito na Ucrânia, as imagens geolocalizadas indicam que as forças russas avançaram recentemente para a periferia sul da fábrica de coque no noroeste de Avdiivka.

A Terceira Brigada de Assalto da Ucrânia foi deslocada para a cidade nos últimos dias.

Diz o ISW que as forças russas podem conseguir completar o cerco a algumas forças ucranianas se estas não retirarem ou não conduzirem contra-ataques bem sucedidos.

Mas os contra-ataques dependem criticamente do fornecimento de armamento dos EUA e de outros aliados ocidentais.