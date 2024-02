De Euronews, AP

Incluindo os juros das coimas, a decisão coloca o antigo presidente dos EUA numa situação de incumprimento de mais de 415 milhões de euros.

Um juiz de Nova Iorque ordenou na sexta-feira que Donald Trump pague 355 milhões de dólares (329,4 milhões de euros) em penalizações, concluindo que o antigo presidente dos EUA mentiu sobre a sua riqueza durante anos, num veredito de fraude civil abrangente que denigre toda a sua imagem de multimilionário. Contudo, o seu império imobiliário não será afetado.

A decisão do juiz Arthur Engoron, após o julgamento da ação judicial intentada pela procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, pune Trump, a sua empresa e os seus executivos, incluindo os seus dois filhos mais velhos, por terem planeado enganar bancos, seguradoras e outros, inflacionando a sua riqueza nas declarações financeiras. Obriga a um abanão no topo da Organização Trump, colocando a empresa sob supervisão do tribunal e restringindo a forma como faz negócios.

A decisão é um revés surpreendente para o candidato presidencial republicano, a última e mais dispendiosa consequência dos seus recentes problemas legais. A magnitude do veredito, para além das sanções aplicadas noutros processos, poderá afetar drasticamente os recursos financeiros de Trump e prejudicar a sua identidade de homem de negócios experiente que transformou a sua fama de promotor imobiliário no estrelato dos reality shows e na presidência. Trump prometeu recorrer e por isso não terá de pagar imediatamente.

O verdadeiro castigo de Trump pode ser muito mais dispendioso porque, ao abrigo da lei estatal, ele também é obrigado a pagar juros sobre o valor da coima, o que, segundo James, coloca a fasquia num valor total de mais de 450 milhões de dólares (417,5 milhões de euros). O montante, que seria pago ao Estado, aumentará até que seja pago.

O juiz deixou claro, no entanto, que a Organização Trump continuará a operar, recuando de uma decisão anterior que teria dissolvido as empresas de Trump.

Engoron, um democrata, concluiu que Trump e a sua empresa eram "suscetíveis de continuar as suas práticas fraudulentas" sem as sanções e os controlos que impôs. Engoron concluiu que Trump e os seus corréus "não aceitaram a responsabilidade" e que os peritos que testemunharam a seu favor "simplesmente negaram a realidade".

"Trata-se de um pecado venial [leve], não de um pecado mortal", escreveu Engoron num parecer de 92 páginas. "Eles não assaltaram um banco à mão armada. Donald Trump não é Bernard Madoff. No entanto, os arguidos são incapazes de admitir o erro dos seus atos".

O advogado afirmou que a "completa falta de contrição e remorso [de Trump] é quase patológica" e que "as fraudes aqui encontradas saltam da página e chocam a consciência".

Trump disse que a decisão era "inferência eleitoral" e "arma de arremesso contra um adversário político", queixando-se aos jornalistas na sua propriedade de Mar-a-Lago, na Florida, que estava a ser penalizado por "ter construído uma empresa perfeita, grande (com muito dinheiro), grandes edifícios, grande em tudo".

James, um democrata, disse aos jornalistas que "foi feita justiça" e classificou a decisão como "uma tremenda vitória para este Estado, esta nação e para todos os que acreditam que todos devemos jogar pelas mesmas regras - até mesmo os antigos presidentes".

"Agora, Donald Trump está finalmente a ser responsabilizado pelas suas mentiras, trapaças e fraudes espantosas. Porque não importa o quão grande, rico ou poderoso você pensa que é, ninguém está acima da lei", disse James.

Trump ainda é dono da Trump Organization, mas colocou seus ativos num fundo revogável e renunciou a um papel de liderança quando se tornou presidente em 2017, colocando os seus filhos Eric e Donald Trump Jr. no comando das operações do dia a dia.

A decisão de Engoron impõe uma proibição de três anos a Trump de exercer funções de administrador ou diretor de qualquer empresa de Nova Iorque e proíbe os seus filhos de exercerem funções durante dois anos, exigindo efetivamente que a empresa encontre uma nova liderança, pelo menos temporariamente.

As sanções pecuniárias envolvem o que Engoron disse serem "ganhos ilícitos" que Trump obteve ao fazer-se parecer mais rico. Incluem o dinheiro que Trump poupou ao garantir taxas de juro de empréstimos mais baixas e os lucros da venda de propriedades que talvez não tivesse conseguido desenvolver sem esse financiamento.

Eric e Donald Trump Jr. foram condenados a pagar, cada um, 4 milhões de dólares (3,7 milhões de euros), a sua parte dos lucros da venda do hotel de Trump em Washington, D.C., em 2022.

Ao todo, Trump e seus corréus devem $ 364 milhões (€ 337.7 milhões), que o escritório de James disse que acresce para $ 464 milhões (€ 430.5 milhões) quando os juros são incluídos. Weisselberg e outro executivo de longa data da empresa, Jeffrey McConney, foram impedidos de exercer o cargo de finanças corporativas ou de liderança no Estado.

Engoron colocou a Organização Trump sob a supervisão de um monitor independente por pelo menos três anos, estendendo a supervisão que ele ordenou depois de James processar Trump em 2022, e disse que a empresa deve contratar um diretor de conformidade independente para garantir que siga as obrigações e regras de relatórios financeiros.

Engoron escreveu que destituir Trump das suas empresas, como ele havia ordenado anteriormente, não era mais necessário porque a empresa estará sob uma "supervisão de dois níveis" com o monitor independente, a juíza federal aposentada Barbara Jones, e o diretor de conformidade ficarão de olho em quaisquer atividades que possam levar à fraude.

Por se tratar de um processo civil e não criminal, o caso não implicava a possibilidade de pena de prisão.

Engoron emitiu a sua decisão após um julgamento de 2 meses e meio que Trump transformou num palco de campanha frequente, embora pouco ortodoxo. Deslocou-se ao tribunal quase uma dúzia de vezes, assistindo aos testemunhos, resmungando para as câmaras de televisão no exterior da sala de audiências e afirmando, sob juramento, que era vítima de um sistema jurídico manipulado.