Japão assina mais de 50 acordos de cooperação com Ucrânia

Primeiro-ministro japonês Fumio Kishida acolheu o homólogo Denys Shmyhal em Tóquio para uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia.

O Japão quer incentivar a comunidade internacional a continuar a apoiar a Ucrânia, numa altura em que alguns analistas apontam para um certo cansaço entre os países ocidentais doadores.

Na conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, em Tóquio, o primeiro-ministro japonês sublinhou a importância do investimento em todos os setores para o futuro do desenvolvimento do país: "Embora a situação na Ucrânia não seja fácil, promover a recuperação económica é um "investimento no futuro da Ucrânia, do Japão e do mundo. Gostaríamos de dar um forte apoio, incluindo esforços conjuntos envolvendo os setores público e privado", disse Fumio Kishida.

O Primeiro-Ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, afirmou que "começa agora uma nova era da cooperação entre os dois países". As duas partes assinaram mais de 50 acordos, incluindo o compromisso japonês de 15,8 mil milhões de ienes (97 milhões de euros) em nova ajuda para desminagem e outros projetos de reconstrução urgentemente necessários nos setores da energia e dos transportes.