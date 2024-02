Seis mil pessoas protestam em Wolfsburgo contra a extrema-direita

De Euronews

Cerca de 6 mil pessoas participaram numa manifestação na cidade alemã de Wolfsburgo, no noroeste do país. Outras manifestações ocorreram em cidades como Hanover, Magdeburgo, Bochum, Rietberg e Essen.

PUBLICIDADE

Cerca de 6 mil pessoas participaram numa manifestação na cidade alemã de Wolfsburgo, no noroeste do país, no domingo, para protestar contra a extrema-direita do país, segundo números das autoridades.

Esta foi a mais recente de uma série de manifestações em todo o país nas últimas semanas contra a extrema-direita na sequência de relatos de um encontro em Potsdam em novembro para discutir um plano de "remigração" de estrangeiros e "cidadãos não assimilados".

Alguns membros do partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD) terão participado nesta reunião.

De acordo com uma reportagem da rede de investigação Correctiv, o encontro secreto contou com a presença de representantes de vários partidos, incluindo o principal partido de oposição União Democrata-Cristã (CDU), bem como membros de grupos neonazis.

Outras manifestações ocorreram em cidades como Hanover, Magdeburgo, Bochum, Rietberg, Essen e noutras cidades mais pequenas durante o fim de semana.