Ucrânia diz que Rússia perdeu mais de 47.000 soldados na batalha de Avdiivka

Segundo o comandante do Tavria, grupo estratégico operacional da Ucrânia, a conquista de Avdiivka custou à Rússia mais de 47.000 soldados, 364 tanques e 748 veículos blindados de combate. Moscovo alega que Kiev perdeu mais de 1.500 homens em 24 horas.

A conquista de Avdiivka ao cabo de mais de quatro meses é o maior ganho da Rússia em território ucraniano desde a captura de Bakhmut em maio de 2023, mas, segundo Kiev, veio à custa de uma quantidade significativa de efetivos e de equipamento.

O comandante do Tavria, grupo estratégico operacional da Ucrânia, avança que na batalha de Avdiivka Moscovo perdeu 47.186 soldados, 364 tanques e 748 veículos blindados de combate. Alexander Tarnavskyi acrescenta que a Rússia ficou ainda sem 248 sistemas de artilharia e cinco aeronaves.

"As tropas ucranianas infligiram enormes perdas ao inimigo e destruíram uma reserva significativa dos ocupantes russos que eles planeavam mobilizar noutras áreas da frente para ações ofensivas", afirmou Tarnavskyi.

O Ministério da Defesa da Rússia não fornece números sobre as baixas do lado de Moscovo, referindo apenas que a Ucrânia perdeu mais de 1.500 homens em 24 horas e adiantando que as forças russas avançaram 8.6 quilómetros depois de confirmado o controlo sobre Avdiivka.

De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia matou a tiro dois de alguns combatentes ucranianos que foram feitos reféns quando as tropas de Kiev saíam de Avdiivka.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já se congratulou com a tomada de Avdiivka, descrevendo-a como uma "importante vitória". Os soldados do Kremlin hastearam a bandeira russa em várias zonas de Avdiivka, horas após o recuo estratégico do exército ucraniano.

Pelo menos três mortos em Kramatorsk

Um bombardeamento russo sobre um prédio residencial privado em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, provocou a morte de pelo menos três pessoas, noticiam as autoridades locais.

A cidade, na região de Donetsk, permanece do lado ucraniano, mas tem sido um alvo regular das forças do Kremlin.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou cerca de uma dúzia de mísseis de vários tipos e 14 drones Shahed em território ucraniano na noite de 18 de fevereiro.

As forças de defesa aérea de Kiev abateram um míssil e 12 drones.