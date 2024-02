Ministério Público recebe comunicação da PSP sobre protesto no Capitólio

De Euronews

A manifestação de segunda-feira, organizada pela plataforma que junta sindicatos da PSP e GNR, só foi autorizada para o Terreiro do Paço.

PUBLICIDADE

Milhares de agentes da PSP e da GNR manifestaram-se na noite de segunda-feira em Lisboa. O protesto aconteceu no exterior do Teatro Capitólio, onde decorreu o debate televisivo entre os líderes do PS e do PSD, na antecipação das eleições legislativas marcadas para o próximo mês.

Os agentes gritaram "polícias unidos jamais serão vencidos", "vergonha", "respeito" e cantaram o hino nacional. Dirigiram-se para o local, depois de uma concentração que juntou cerca de 3.000 pessoas na Praça do Comércio, junto ao Ministério da Administração Interna.

A manifestação, organizada pela plataforma que junta sindicatos das duas policias só foi autorizada para o Terreiro do Paço e, por essa razão, a PSP anunciou que vai apresentar queixa no Ministério Público.

As principais reivindicações dos agentes da PSP e da GNR são um aumento no salário de base, melhores perspetivas de evolução na carreira e a equiparação dos subsídios de risco aos pagos à Polícia Judiciária.