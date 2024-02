Sérvia acolhe milhares que fugiram da guerra

De Euronews

No total, 150 mil russos e 16 mil ucranianos foram oficialmente registados como refugiados a viver neste país dos Balcãs Ocidentais.

PUBLICIDADE

Milhares de refugiados ucranianos e russos têm fugido para a Sérvia desde o início da guerra, há dois anos. Alguns deles usaram-no como país de trânsito para chegar à Europa Ocidental, outros ficaram. No total, 150 mil russos e 16 mil ucranianos foram oficialmente registados como refugiados a viver neste país dos Balcãs Ocidentais.

Zhenya veio de Sakalin, uma cidade do Extremo Oriente russo, apenas algumas semanas após o início da guerra e instalou-se em Novi Sad.

“Quando a guerra começou, sentimo-nos muito mal. Chorámos durante vários dias. Senti-me como se estivesse numa gaiola. Sinto-me, talvez não culpada, mas responsável pelo facto de o meu país matar pessoas de um país vizinho em meu nome”, lamenta.

A recente morte de Alexei Navalny foi um duro golpe em Novi Sad, onde os cidadãos deixaram flores numa espécie de memorial criado para lembrar o principal opositor de Vladimir Putin. Navalny é visto como um símbolo de protesto e oposição e como exemplo de uma pessoa corajosa.

Zhenya chegou com os filhos, que agora frequentam uma escola sérvia. Trabalha no setor das Tecnologias de Informação e pode trabalhar a partir de casa. Gosta da vida em Novi Sad e a população local aceitou a sua família. Conta que quando estava à procura de uma escola para os filhos, no primeiro dia, o diretor permitiu que eles ficassem até ao final do ano letivo, apesar de os seus documentos ainda não estarem prontos.

Nos tempos livres, Zhenya vai a concertos de música clássica e dança tango. Quando lhe perguntam se espera regressar à Rússia, diz que não tem a certeza, principalmente por causa do futuro dos seus filhos.

Maioria dos refugiados ucranianos quer regressar ao país

A maioria dos refugiados na Sérvia são russos, devido à exigência de vistos da União Europeia. Os ucranianos que ficaram na Sérvia querem regressar ao seu país.

O marido de Ivanna Korniiko está atualmente em Kiev, depois de um ano a combater na frente de batalha. "Há dois anos que não vejo o meu marido. Vivia com a minha mãe e a minha irmã na cidade de Kamenjec-Podoljski. É agradável na Sérvia, mas é mais agradável em casa", explica.

De acordo com os números oficiais, até à data, cerca de 80 mil refugiados ucranianos passaram pela Sérvia e instalaram-se na União Europeia.