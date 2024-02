Aumenta a escassez de alimentos em Gaza

De Euronews

O Presidente palestiniano reuniu-se com o rei da Jordânia em Amã. Os dois líderes discutiram a atual guerra entre Israel e o Hamas e os esforços para alcançar um cessar-fogo imediato e permanente.

O rei Abdullah II considerou que a continuação da guerra em Gaza durante o mês sagrado do Ramadão aumentará o risco de expansão do conflito a nível regional. Abdullah acrescentou que a Jordânia continuará a prestar ajuda humanitária e assistência médica aos civis na Faixa de Gaza.

Com a escassez de alimentos em Gaza, as pessoas passaram a depender de ervas para alimentar as famílias. A malva tornou-se o principal alimento desde que o fluxo de ajuda para o enclave foi reduzido devido à última guerra entre Israel e o Hamas.

O norte de Gaza foi atingido pelo conflito e os residentes têm pouco acesso a água potável, alimentos e medicamentos.

Segundo a imprensa local, um bebé palestiniano de dois meses morreu de fome no norte de Gaza.

Da cidade de Rafah chegaram imagens de bebés num hospital sobrelotado que partilham as incubadoras.