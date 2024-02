Detido na Alemanha um dos três membros da Fação do Exército Vermelho

De Euronews

Daniela Klette, de 65 anos, estava há mais de 30 anos em fuga. Era procurada por por tentativa de homicídio, uma série de assaltos à mão armada e outros crimes.

Daniela Klette, membro da Fação do Exército Vermelho, organização de guerrilha urbana de extrema-esquerda, foi detida num apartamento em Berlim, na Alemanha, após mais de 30 anos em fuga.

A detenção aconteceu no seguimento de uma operação das polícias da capital alemã e do estado da Baixa Saxónia, com a participação da Europol.

Daniela Klette, de 65 anos, é um dos três membros da chamada terceira geração do grupo e estava escondida desde a década de 1990.

Era procurada por tentativa de homicídio, uma série de assaltos à mão armada e outros crimes. Está sob custódia, depois de ter sido apresentada a um juiz em Verden, na Baixa Saxónia.

"Pode presumir-se que ainda hoje representa uma ameaça latente para a segurança e ordem públicas", afirmou Daniela Behrens, Ministra do Interior da Baixa Saxónia.

O grupo terá sido responsável por cerca de 30 assassinatos e por ter provocado ferimentos em mais 200 pessoas. Os ataques atingiram o seu auge no chamado outono alemão de 1977, altura em que foi lançada uma busca a nível nacional para localizar os membros do grupo.

Os outros dois suspeitos são Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg, que ainda se encontram a monte.