Família italiana libertada após quase dois anos em cativeiro no Mali

Família de italianos, que esteve dois anos em cativeiro no Mali, regressa a Roma - Direitos de autor AP Photo

De Euronews

Casal com cerca de 60 anos, e filho na casa dos 40, estão de boa saúde, garante o governo italiano. Os três tinham sido raptados em maio de 2022 por um grupo ligado à Al-Qaeda no sul do Mali, onde viviam há vários anos.