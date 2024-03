Judo: Uzebequistão de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Tashkent

De Euronews

Uzbeque Doston Ruziev (-60kg) conquistou a medalha de ouro, na primeira final no circuito mundial de judo, e levou ao rubro o público local.

Na Arena Humo em Tashkent, as hostilidades abriram com a final de -48kg. Sabina Giliazova, a competir sob bandeira neutra, ultrapassou a cazaque Abiba Abuzhakynova no ponto de ouro. Ambas foram atrás da vitória, mas Giliazova levou a melhor por ippon.

O público da casa aguardava com expectativa a prova de menos -60kg. Na primeira final do circuito mundial de judo, o uzbeque Doston Ruziev tinha pela frente Giorgi Sardalashvili, da Geórgia. Ruziev aproveitou a chance no trabalho de solo e conseguiu a vitoria.

"Agradeço a todos os adeptos, ajudaram-me muito. No futuro, daremos o nosso melhor para satisfazer as expectativas da nação uzebeque, continuando a ganhar medalhas de ouro!", afirmou Ruziev.

As bancadas fizeram-se ouvir de novo na final de -52kg. A judoca da casa Gulkhayo Juraeva, de 20 anos, estava preparada para alcançar o primeiro ouro no circuito mundial de judo e não havia melhor lugar para o feito. No entanto, a francesa Amandine Buchard fez valer a experiencia num duelo equilibrado e ficou com o título.

"É a minha segunda vez em Tashkent, a primeira foi para o Campeonato do Mundo, e gosto muito do público daqui porque eles vivem o judo. E sempre que assistem a um judo bonito, gritam, e eu gosto deste tipo de vibrações. Gosto muito de lutar aqui em Tashkent!", afirmou Buchard.

Na prova de -66 kg, o primeiro lugar foi para Nurali Emomali, num triunfo obtido após a desqualificação de Baruch Shmailov.

Num frente a frente de velhas rivais, nos -57kg, a francesa Priscilla Gneto bateu a japonesa Haruka Funakubo.

O Gran Slam de Tashkent prossegue este sábado, com o segundo dia de três dias de competição.