Teddy Riner campeão em Paris pela oitava vez

Recorde para a estrela francesa do judo, que consegue um oitavo título no Grand Slam de Paris, para gáudio do público da casa.

No terceiro e último dia da 50ª edição do Grand Slam de Paris, a AccorHotels Arena esteve cheia de fãs de judo, ansiosos por verem os seus heróis brilhar.

Clarisse Agbegnenou, sete vezes campeã do Grand Slam de Paris, deu autógrafos aos adeptos e os vencedores dos Prémios anuais do Judo foram anunciados numa cerimónia que comemorou os melhores momentos de 2023 para a família do judo.

Houve lugar para uma demonstração dos valores do judo entre futuros campeões e alguns dos titãs do desporto. Uma experiência de equipa mista que estas crianças jamais esquecerão - um espetáculo para os adeptos presentes e uma experiência fantástica para a comunidade do judo.

-90kg (masculinos)

Mihael Zgank, da Turquia, utilizou uma fantástica transição para garantir uma imobilização. Conseguiu ippon e uma medalha de ouro em Paris apenas uma semana depois de ter subido ao pódio em Portugal.

O embaixador da FIJ, Albano Carrisi, entregou as medalhas.

-78kg (femininos)

A alemã Anna-Maria Wagner ficou em 1º lugar - foi a sétima medalha de ouro no Grand Slam. Aïcha Garad Ali, membro do COI e Presidente do Comité Olímpico do Djibouti, entregou as medalhas.

-100KG (masculinos)

O campeão olímpico Aaron Wolf derrotou Nikoloz Sherazadishvili, de Espanha, com um waza-ari, conseguindo mais uma medalha de ouro para o Japão. O CEO do grupo Harvest, Almaz Alsenov, entregou as medalhas.

+78kg (femininos)

A francesa Romane Dicko fez um trabalho rápido na final, contra Kayra Ozdemir, da Turquia - em menos de 1 minuto no tatami foi coroada campeã! O Diretor-Geral da Renault, Fabrice Cambolive, entregou as medalhas.

Disse a vencedora: "Penso e sinto que esta é a melhor competição do mundo. Os franceses gostam muito de judo, é como uma grande salada com muito bons ingredientes".

+100kg (masculinos)

Chegou finalmente a hora do homem que todos tinham vindo ver - o icónico Teddy Riner, na final contra o sul-coreano Minjong Kim - um waza-ari no golden score deu-lhe a oitava vitória em Paris, um recorde! Os fãs foram ao rubro. O diretor-geral do Crédit Agricole, Philippe Brassac, entregou as medalhas.

"É fantástico, porque aqui é a minha casa e quando vejo as crianças, a família, os fãs do judo a chamar pelo meu nome, é fantástico. É oxigénio puro", disse Riner.

A equipa francesa não desiludiu os fãs - ippon atrás de ippon, levando o público ao delírio! E assim termina o Grand Slam de Paris - mais uma edição incrível desta competição histórica. Estaremos de volta a Paris para os Jogos Olímpicos, muito em breve.