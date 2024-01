Judo: Tasoev confirma favoritismo em dia de sucesso para a Turquia

Inal Tasoev fez jus ao estatuto de campeão do mundo e conquistou o ouro na categoria de mais de 100kg numa última jornada também marcada por duas medalhas de ouro da Turquia - Mihael Zgank (-90kg) e Hilal Ozturk (+78kg). Os portugueses concluíram a prova sem medalhas.

A Turquia esteve em destaque no terceiro e último dia do Grand Prix de Portugal no Pavilhão Multiusos de Odivelas. Nos menos 90kg, Mihael Zgank enfrentou Klen Kristofer Kaljulaid num duro combate que foi para o ponto de ouro e que acabou decidido nas penalidades a favor do turco. A experiência em Portugal está aprovada. "Passei pelo centro histórico [de Lisboa], gosto do país e gosto também do clima que me faz sentir muito bem", declarou Zgank.

Na prova feminina de -78kg, a alemã Anna Monta Olek arrecadou o segundo ouro num Grand Prix. O triunfo foi selado com um contra-ataque imposto a Metka Lobnik. "O meu treinador é de Portugal, por isso é especial vencer aqui", afirmou a judoca germânica.

Já nos -100kg, um waza-ari executado nos últimos 20 segundos valeu a medalha de ouro a Matvey Kanikovskiy

A Turquia ainda teria um outro ponto alto na jornada com a vitória de Hilal Ozturk na prova de +78kg, alcançada graças a um waza-ari diante da japonesa Miki Mukunoki. Foi o primeiro ouro num Grand Prix para Ozturk.

O dia fechou com a confirmação do favoritismo de Inal Tasoev, campeão do mundo em título (+100kg) Um ippon nos primeiros 30 segundos da final com uchi-mata lançou-o para mais uma medalha de ouro e um início de época auspicioso em ano olímpico.

Desfalcada de grandes figuras como Catarina Costa (-48kg), Telma Monteiro (-57kg), Patrícia Sampaio (-78kg), Rochele Nunes (+78kg) e Jorge Fonseca (-100kg), a equipa portuguesa despediu-se da competição sem medalhas.

O melhor desempenho luso foi de Bárbara Timo, que, no sábado, conseguiu um quinto lugar em -63kg.