De Euronews

No segundo dia do Grand Slam de Tashkent, o número um mundial de judo, o belga Mathias Casse, conquistou a medalha de ouro.

O segundo dia do Grand Slam de Judo de Tashkent, na capital do Uzbequistão arrancou com uma cerimónia de abertura na arena Humo. O público voltou a assistir a um espetáculo de luzes, dança, música e canto, mostrando a tradição e cultura uzbeque.

Depois da interpretação do hino nacional, o diretor-geral da Federação Internacional de Judo, Vlad Marinescu, felicitou a Federação de Judo do Uzbequistão e deu as boas-vindas a Otabek Umarov, vice-presidente do Conselho Olímpico da Ásia.

Adham Ikramov, ministro do Desporto da República do Uzbequistão abriu oficialmente a competição perante uma assistência desejosa de ação no tatami da arena Humo.

Na categoria de -73kg, Manuel Lombardo venceu Danil Lavrentev e conquistou o primeiro lugar em Tashkent. O judoca italinao recebeu a medalha pelas mãos do vice-presidente do Conselho Olímpico da Ásia.

"Estou perante uma grande assistência. Sinto que estou no sul da Itália e foi ótimo lutar aqui. Senti verdadeiramente o calor da multidão", disse Manuel Lombardo.

Na categoria feminina de -63kg, Clarisse Agbegnenou procurou alcançar o seu 10º título num Grand Slam, desta vez contra Momo Tatsukawa. A atleta francesa improvisou brilhantemente depois de desempenhar uma chave de braço e submeter a sua oponente.

Este resultado elevou a judoca francesa para o top 8 nos próximos Jogos Olímpicos de Paris.

Depois de ter recebido a medalha das mãos de Shahrullo Mahmudov, vice-ministro do Desporto do Uzbequistão, a atleta francesa também elogiou o público presente na arena Humo, dizendo que "sentiu o seu apoio". Em termos de organização, "estava tudo perfeito incluindo a comida", disse Clarisse, que foi mãe recentemente e vai agora "desfrutar da vitória na companhia do seu bebé".

Na categoria -70 kg, Miriam Butkereit marcou Ippon contra a veterana francesa Margaux Pinot. A alemã, ficou emocionada por conquistar o ouro entregue por Armen Bagdasarov, diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judo.

Com -81kg, o belga Matthias Casse, número 1 mundial, mostrou coragem e determinação para derrotar o seu companheiro medalhista de bronze olímpico Shamil Borchashvili. Vladimir Barta, Diretor de desporto da Federação Internacional de Judo procedeu à entrega da medalha.

O público clamava pelos judocas da casa que não desiludiram. Os atletas uzbeques estavam empolgados enquanto mostravam exclentes técnicas de judo.

No domingo, Tashkent recebe os pesos pesados. Será o final do Grand Slam do Uzbequistão.