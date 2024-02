Azerbaijão domina o segundo dia do Grand Slam de Judo

De IJF

A equipa azeri de judocas da casa conquistou duas medalhas de ouro em Baku.

Os judocas azeris tiveram um desempenho excecional no Grand Slam de Baku, onde conquistaram duas medalhas de ouro no segundo dia.

O grande interesse do Presidente Ilham Aliyev pelo judo contribuiu significativamente para elevar a posição do país no mundo do judo.

Com -73 kg, o herói local e número um do mundo Hidayat Heydarov tentou vencer em casa pelo terceiro ano consecutivo e pela quarta vez no total. Com um pouco de raciocínio rápido, Hidayat Heydarov derrotou Abubakr Sherov, do Tajiquistão, na final.

O Presidente da Federação de Judo do Azerbaijão, Rashad Nabiyev, entregou as medalhas.

"Esta é a quarta vez que ganho este Grand Slam, sou muito amado pelos miúdos e, se Deus quiser, vou trazer-lhes uma medalha de ouro olímpica", disse Heydarov.

Em -63kg, Catherine Beauchemin-Pinard, outra número um do ranking mundial, também estava à procura da glória. No entanto, depois de uma exaustiva batalha tática, foi a austríaca Lubjana Piovesana que reuniu forças para lançar por ippon e conquistar a vitória.

O vice-presidente da IJF, Laszlo Toth, esteve presente para entregar as medalhas.

"Ela já me venceu três vezes e sempre em combates como este, por isso acho que ela é uma excelente judoca, acho que é a número um do mundo neste momento e tê-la como amiga é muito bom", disse Piovesana.

Em -70kg, houve um combate entre duas antigas campeãs mundiais: Marie Eve Gahie e Barbara Matic. Matic fez uma queda sensacional por baixo da sua adversária para marcar ippon e vencer o combate.

A medalha foi-lhe entregue por Fabrice Caquin, Diretor-Geral da Selerys.

The -81kg final. IJF

A final de -81kg foi totalmente azeri, com os compatriotas Omar Rajabli e Zelim Tckaev a defrontarem-se pelo título. Tckaev acabou por marcar ippon e assegurou a sua segunda vitória no Grand Slam.

Michael Michaely, Presidente da Cedco Hungria, entregou as medalhas.

Durante o evento em Baku, a campanha "I Promise" da Federação de Judo do Azerbaijão envolveu mais de 4.000 crianças, adolescentes e atletas que assinaram compromissos contra o bullying, simbolizados pelo uso de pulseiras especiais.

Amanhã, os pesos pesados sobem ao palco de Baku.