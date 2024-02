Judo: Azerbaijão fecha Grand Slam de Baku no topo

De Euronews

Judoca da casa Murad Fatiyev conquistou a medalha de ouro na final de -90kg frente ao húngaro Krisztian Toth, levando ao rubro o público que lotou a arena da capital azeri.

PUBLICIDADE

A final de -90kg era um dos pontos altos do dia 3 do Grand Slam de Baku em judo e o público da casa teve razões para festejar, com o azeri Murad Fatiyev a arrecadar a medalha de ouro depois de bater o húngaro Krisztian Toth.

Aos quatro minutos do ponto de ouro, Fatiyev derrotou um Toth sob pressão para delírio das bancadas. No final, Fatiyev referiu que houve muito apoio aos judocas azeris, e que talvez tenha sido isso que o lançou para o triunfo.

Guusje Steenhuis e Yuliia Kurchenko também foram para o ponto de ouro após uma dura batalha nos -78kg. Steenhuis não quis perder tempo, mas mediu com todo o critério o ko-uchi gari com que desequilibrou a adversária e venceu o duelo.

"É ótimo para a minha confiança e para mostrar a toda a gente que eu também consigo levar para casa uma medalha de ouro", destacou a judoca neerlandesa.

Na categoria de -100kg, o número um mundial Ilia Sulamanidze foi rápido a garantir o lugar cimeiro do pódio, dominando Piotr Kuczera por ippon.

Já nos +78kg, Romane Dicko chegou ao título com uma vitória tática sobre Asya Tavano.

Nos +100kg, Valeriy Endovitskiy terminou a competição em grande depois de se impor face a Dzhamal Gamzatkhanov através de um enfático ippon.

Os combates de judo estão de regresso no Grand Slam de Tashkent, no Uzebequistão, de um a três de março.