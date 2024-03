Lituânia fecha mais pontos de fronteira com a Bielorrússia, restam apenas dois

De Euronews

A Lituânia continua a fechar as fronteiras com a Bielorrússia para garantir a sua segurança nacional.

A fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia está a ser gradualmente vedada. Dos seis postos fronteiriços com o país acabam de ser encerrados mais dois, ficando apenas dois abertos entre os dois países.

Além disso, as medidas para atravessar são mais duras. Existe uma limitação na passagem de autocarros não programados e foi proibida a passagem da fronteira para a Lituânia, entrada na UE, tanto a pé como de bicicleta.

As autoridades lituanas comentam que estas medidas são necessárias para prevenir o contrabando, reforçar as sanções internacionais e defender-se contra ameaças à segurança nacional. Em particular do grupo PVC Wagner, que ainda tem muitos mercenários na Bielorrússia.

Cerca de 3,9 milhões de pessoas atravessaram a fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia no ano passado, 66% das quais eram cidadãos bielorrussos.